رسمياً .. تحديد موعدٍ نهائي لإجلاء الطلاب السودانيين من (ووهان)





قالت سفارة السودان في بكين أمس الجمعة إنّ الترتيبات لإجلاء الطلاب السودانيين من مدينة”ووهان” الصينية الأحد القادم اكتملت بصورة نهائية. وبحسب بيانٍ صادر من سفارة جمهورية السودان ببكين فإنّ عملية الإجلاء ستكون في الرابعة فجر يوم الأحد المقبل، وسيتمّ نقل الطلاب السودانيين مع الجنسيات الأخرى إلى دولة الإمارات العربية المتحدّة والتي ستقوم باستضافتهم خلال فترة الحجر الصحي لفترة تمتدّ حتى”25″ يومًا وفقًا لتقديرات السلطات المختصة.

وأعلنت السفارة بحسب صحيفة التيار، أنّ دولة الإمارات ستقوم بترحيل الطلاب إلى السودان. وسجلت الصين، أمس الجمعة، “44” وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن 327 إصابة جديدة بالفيروس. وبلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس”كورونا” في الصين”2788″، بينما وصلت حالات الإصابة بالفيروس إلى”78824″.

الخرطوم (كوش نيوز)