توترات بالفشقة تتسبب في إغلاق الحدود السودانية – الإثيوبية





إغتالت عصابات الشفتة الإثيوبية، المواطن عبد القادر محمدية إبراهيم فضل الجابر وخطفت أبنه الطفل صاحب الـ(13) عاماً ”مطر” داخل الأراضي السودانية بمنطقة عطرب بين القلابات الشرقية وكنِّينا.

وقال ناظر عموم اللحويين محمد الزين آدم عيد في تصريح بحسب صحيفة التيار، أن الأسابيع الماضية شهدت توغل عصابات الشفتة داخل الأراضي السودانية، كما أن الحدود السودانية الإثيوبية تشهد هذه الأيام تجاذبات مستمرة بين عصابات الشفتة الإثيوبية والرعاة السودانيين على خلفية سرقة المواشي.

ودعا الحكومة بالتصدي لعصابات الشفتة الإثيوبية الخارجة عن القانون. وأضاف آدم بان أفراداً من الجيش الإثيوبي توغلوا داخل مناطق الفشقة ويمارسون عمليات نهب وسلب وقتل الرعاة العزل وطالب الحكومة المركزية للتدخل ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها الرعاة العرب.

وأوضح محمد الزين بأن رد الرعاة السودانيين أسر راعي إثيوبي بمعيته (70) رأساً من الماشية تم تسليمه للقوات السودانية في القلابات رداً على الحوادث بعد أستفزازات إثيوبية ومطالبات بدفع فدية لرهن معتقلين دون أي وجه حق.

الخرطوم (كوش نيوز)