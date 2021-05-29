حميدتي : الإتفاقيات الموقعة مع تركيا قيمتها أكثر من (10) مليار دولار





وصل البلاد مساء اليوم عائداً من تركيا نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” و الوفد المرافق بعد زيارة رسمية بدعوة من الحكومة التركية.

و قال دقلو في تصريح صحفي عقب عودته السبت ، إن الزيارة أزالت الجمود في العلاقات بين السودان و تركيا واصفاً إياها بالناجحة ، و أشار إلى أنه تم الإتفاق خلال المباحثات على تحديث كافة الإتفاقيات السابقة و إزالة التحديات التي واجهت تنفيذها.

و أبان أن الإتفاقيات التي تم توقيعها بلغت قيمتها أكثر من عشرة مليار جنيه يستفيد منها السودان بنسبة ٧٥% في حال تم تنفيذها ، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود رغبة تركية قوية للاستثمار في السودان.

و شدد دقلو على ضرورة تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين في البلاد حتى تتحقق الفوائد المرجوة من الزيارة مضيفاً أن الحكومة التركية أكدت وقوفها مع التغيير الذي حدث بالبلاد و دعهما لرغبة الشعب السوداني.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد المرافق لدقلو ضم كل من وزراء الزراعة و الغابات، الثروة الحيوانية، الطاقة و النفط، التنمية العمرانية و الطرق و الجسور. و النقل.

باج نيوز