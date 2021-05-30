إعفاء مسؤولة في وزارة الصحة بالخرطوم بسبب “رسالة واتساب”





أعلنت مديرة الإدارة العامة لتعزيز الصحة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، د. هبة محمد حسنين، عن إعفائها من منصبها، بقرار من مدير عام وزارة الصحة بالولاية د. محجوب تاج السر منوفلي.

وقالت “هبة حسنين” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الشفافية العالية -حسب وصفها- مع المواطنين، كانت السبب في القرار بجانب عدم”الطاعة العمياء في مايضر بمصالح المواطنين الصحية”

وأشارت، إلى ان رسالة واتساب كانت الحجة التي استند عليها المدير العام لفصلها.

صحيفة السوداني