(الإصلاح الآن) : البلد بعد شوية بتولع





حذر عضو حركة الاصلاح الآن حسن رزق من خطورة وجود اكثر من جيش بالبلاد، وقال “توجد جيوش كثيرة وهذا خطر و”البلد بعد شوية بتولع” .

وقال رزق في تصريح لـ(السوداني)، إن الحركات الموقعة على السلام ماتزال تحتفظ بجيشها والسلاح، ولا بد من وجود جيش واحد وأن يكون السلاح بيد الحكومة، وحذر من تكرار سيناريو قرنق واستخدم الجيش للضغط على الحكومة ومن ثم انفصل جنوب السودان، مشيرا إلى أن الجيوش ولاؤها لقائدها وليس الحكومة .

وقال “لا يوجد استقرار سياسي والبلد مسيطرين عليها نفرين تلاتة”، مشيرا إلى أن هذا ليس من مصلحة السودان .

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني