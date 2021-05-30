اكتمال تكون لجان الانتخابات لنقابة الأطباء بعدد من الولايات





قطعت المنصة الاعلامية الموحدة بأن قيام نقابة أطباء حرة ديموقراطية هو السبيل الوحيد لتلبية تطلعات فئة الأطباء والمحافظة على مصالحها وحق الأطباء في التدريب والتوظيف وتطوير المهنة، وأعلنت في تعميم صحفي عن اكتمال تكوين اللجان الانتخابية متمثلة، القضارف لجان انتخابات الولاية الشمالية ، القضارف ، كسلا ، شمال دارفور، شرق دارفــور، غرب كردفان، جنوب كردفان، سنــار، الخرطــوم ، بحــري ، وأمدرمان. وشددت المنصة على ضرورة تضافر جهود قواعد الأطباء في هذه المرحلة ودعم تكوين اللجان الانتخابية سيعجّل بوصول الأطباء لاستعادة صرحهم النقابي الذي طال انتظاره.

صحيفة الجريدة