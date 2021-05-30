أردول رئيسا للمكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية





انعقد صباح أمس السبت المؤتمر الاستثنائي للكتل المكونة للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بجامعة بحري (القاعه الدولية) بالخرطوم وبمشاركة كاملة من الكتل المكونة للتحالف.

ويجيء المؤتمر الاستثنائي امتداداً للقاء الذي عقد في الأسبوع الماضي والذي التقت فيه كل أجسام التحالف لمدة يومين، نوقشت فيهما أهداف التحالف وميثاقه وأهميته، وما يمكن أن يقوم به في المشهد السياسي بالبلاد.

وشارك أعضاء المؤتمر في مناقشة المواضيع المتعلقة بصون وحماية الفترة الانتقالية بالإضافة لتقديم أوراق ومحاضرات فضلا عن التحضير للتحول الديمقراطي ومفاوضات السلام المنعقدة في جوبا بالإضافة لملف العدالة الانتقالية وغيرها.

وتم انتخاب أعضاء التحالف في المستويات التنظيمية الثلاثة حيث تم انتخاب دكتور علي خليفة عسكوري رئيسا لمجلس التحالف والأستاذ مبارك عبد الرحمن اردول رئيسا للمكتب السياسي المعني بتوجيه مهام المكتب التنفيذي وشرع الخط السياسي والتنظيمي بالإضافة إلى انتخاب استيفن امين سكرتير عاما.

وجدد التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية عبر أجسامه المنتخبة دعوته لكل السودانيين وخاصة قوى شباب وتجمعات الثورة والمكونات الاجتماعية والمدنية والمبادرات الوطنية للانضمام للتحالف من أجل بناء أكبر كتلة استراتيجية وموضوعية تحافظ على حقوق الثورة والانتقال السياسي في البلاد وتهيء الأوضاع مع القوى السياسية الأخرى الشبيهة لمرحلة التحول الديمقراطي الكامل، داعيا القوى السياسية لإبرام ميثاق سياسي لدولة الحرية والعدل والمواطنة، واصطفاف القوي السياسية والثورية لإنجاز كامل مطلوبات التحول الديمقراطي.

سونا