د. حمدوك يطلع على مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد





اطلع رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك على مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد. جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء بوزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ. كما اطلع (بحسب سونا) د. حمدوك خلال اللقاء على الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها وزارة الداخلية داخل المؤسسات الشرطية المختلفة. وتطرق اللقاء إلى أوضاع اللاجئين في السودان بشكل عام خاصة اللاجئين في شرق البلاد والمجهودات التي تبذلها الوزارة في هذا الشأن، وتناول اللقاء ضرورة أن تضطلع المنظمات الإقليمية والدولية بدورها في دعم اللاجئين.

الخرطوم (كوش نيوز)