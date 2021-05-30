وزير الداخلية والمدير العام لقوات الشرطة يتفقدان مطبعة العملة





تفقد الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ وزير الداخلية يرافقه الفريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم المدير العام لقوات الشرطة، تفقدا نهار اليوم الحريق الجزئي الذي شب بمباني مطبعة العملة. وقال اللواء شرطة عثمان عطا مدير دائرة الدفاع المدني بشرطة ولاية الخرطوم في تصريح للمكتب الصحافي للشرطة (بحسب سونا) إن حريقا اندلع بالمكاتب الإدارية بمباني مطبعة العملة، وتمكنت قوات الدفاع المدني من احتواء الحريق والسيطرة على مكان الحادث بتدخل مركبات الإطفاء حيث تمكنت القوة من محاصرة النيران ومنعها من التمدد إلى أجزاء المبنى، وتم استنفار الدفاع المدني بدائرة الاختصاص بكامل آلياته بجانب الإدارة العامة للأدلة الجنائية وشرطة الجنايات بدائرة الاختصاص والمباحث الجنائية، كاشفا عن عدم تأثر خطوط الإنتاج وجميع مدخلات طباعة العملة وأن العمل يسير بيسر عقب احتواء آثار الحريق تماما. وتفيد متابعات المكتب الصحافي للشرطة أن وزير الداخلية والمدير العام لقوات الشرطة أصدرا عددا من التوجيهات تصب في كشف أسباب الحادث عبر الإدارات الفنية المتخصصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الخرطوم (كوش نيوز)