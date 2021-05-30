الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي يعلن استئناف التفاوض





رأس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس الوفد الحكومي التفاوضي، بفندق كراون بمدينة جوبا الاحد ورشة العمل التي نظمتها مجموعة الأجندة النسوية حول قرار مجلس الأمن (1325) الخاص بمشاركة المرأة في عمليات السلام. وأوضح المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء؛ الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي؛ في تصريح صحافي، أن الورشة ناقشت قضايا مشاركة المرأة في مفاوضات السلام الحالية بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ومطلوبات ما بعد الحرب. وأكد المهندس خالد التزام الحكومة بمشاركة الأجندة النسوية في مراحل العملية التفاوضية وصولاً لسلام شامل ومستدام وتوقيع الاتفاق الإطاري بين الطرفين. وجدد الناطق الرسمي عزم الحكومة الانتقالية وحرصها على تحقيق السلام. وقال “هناك إرادة وعزيمة قوية من كافة الأطراف وتفاؤل للتوصل للسلام الدائم والشامل”. وأعلن الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي استئناف جلسة المفاوضات غداً الاثنين، مضيفاً أن الوفد الحكومي سيقوم غدا بتسليم رده على مسودة الاتفاق الإطاري عبر الوساطة، للحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. وعبر عن أمله أن تكون بداية جولة التفاوض غداً خطوة إلى الأمام وصولاً للسلام في أسرع وقت ممكن في ظل الأجواء الإيجابية لعملية التفاوض وإكمال مسيرته.

الخرطوم ( كوش نيوز)