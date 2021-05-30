حمدوك يوجه بتطعيم الثروة الحيوانية في جنوب كردفان بشكل عاجل





وجه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتطعيم قطيع الثروة الحيوانية بولاية جنوب كردفان بشكل عاجل .

جاء ذلك لدى لقائه والي جنوب كردفان حامد البشير إبراهيم بحضور وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم ، حيث وجه بحل الخلاف الإداري بين تخصصات الإنتاج الحيواني و البياطرة إتحادياً بصورة مرضية لكل الأطراف.

و قال حامد البشير إن اللقاء ناقش موضوع تأخر تطعيم قطيع الثروة الحيوانية بالولاية بسبب الخلاف بين البياطرة و اختصاصي الإنتاج الحيواني .

و أبان أن حمدوك اطلع خلال اللقاء على الوضع الأمني في ولاية جنوب كردفان و موقف معاش الناس و الوقود و حاجة الولاية للدعم لزيادة كفاءة المؤسسات الخدمية في مختلف المجالات ، مؤكداً أن نتائج اللقاء ستنعكس إيجاباً على إنسان الولاية.

باج نيوز