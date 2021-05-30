أبرزههم عسكوري وأردول.. انتخاب مجلس التحالف والمكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية





انعقد أمس، المؤتمر الاستثنائي للكتل المكونة للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، بمشاركة كاملة من الكتل المكونة للتحالف، جاء المؤتمر الاستثنائي امتداداً للقاء الذي عُقد في الأسبوع الماضي والذي التقت فيه كل أجسام التحالف لمدة يومين، نُوقشت فيه أهداف التحالف وميثاقه وأهميته، وما يمكن أن يقوم به في المشهد السياسي بالبلاد.

واستمرّت تلك المناقشات في الجلسات الأولى صباح اليوم، بجامعة بحري (القاعة الدولية) بالخرطوم، وقدمت أوراق ومحاضرات من مجموعة من قيادات التحالف لمناقشة مواضيع مختلفة متعلقة بصون وحماية الفترة الانتقالية والتحضير للتحول الديمقراطي ومفاوضات السلام المنعقدة في جوبا، وكذلك ملف العدالة الانتقالية وغيرها، إذ شارك في تقديم الورق ومناقشته كل الأعضاء المؤتمرين.

وفي الجلسة الإجرائية، تمّت إجازة الهيكل التنظيمي ولائحة التحالف وفتح باب الترشيحات. وتم انتخاب أعضاء التحالف في المستويات التنظيمية الثلاثة، وهي مجلس التحالف والمكتب السياسي والسكرتارية التنفيذية، ويضم مجلس التحالف “د. على خليفة عسكوري رئيساً، عوضية محمود كوكو نائباً للرئيس، حسن عبد الرحيم عطا مقرراً”.

كما تم انتخاب المكتب السياسي برئاسة مبارك عبد الرحمن أردول، سيف الجامعة نائباً للرئيس، واستيفن امين المقرر.

وقال التحالف في بيان له، إنه يجدد دعوته لكل السودانيين وخاصة قوى شباب وتجمعات الثورة والمكونات الاجتماعية والمدنية والمبادرات الوطنية للانضمام للتحالف من أجل بناء أكبر كتلة استراتيجية وموضوعية تحافظ على حقوق الثورة والانتقال السياسي في البلاد، وتهيئ الأوضاع مع القوى السياسية الأخرى الشبيهة لمرحلة التحول الديمقراطي الكامل، ودعا لإبرام ميثاق سياسي لدولة الحرية والعدل والمواطنة، ونادى باصطفاف القوى السياسية والثورية لإنجاز كامل مطلوبات التحوُّل الديمقراطي.

صحيفة السوداني