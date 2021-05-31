استئناف التفاوض بين الحكومة و”الشعبية” جناح الحلو





أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، استئناف جلسة المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية جناح الحلو اليوم، وقال إنّ الوفد الحكومي سيقوم اليوم بتسليم رده على مسودة الاتفاق الإطاري عبر الوساطة للحركة الشعبية بقيادة الحلو.

وترأس عضو مجلس السيادة، رئيس الوفد الحكومي المفاوض، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بفندق كراون بمدينة جوبا، ورشة العمل التي نظّمتها مجموعة الأجندة النسوية حول قرار مجلس الأمن (1325) الخاص بمشاركة المرأة في عمليات السلام، وجدّد يوسف عزم الحكومة الانتقالية وحرصها على تحقيق السلام، وقال “هناك إرادة وعزيمة قوية من كافة الأطراف وتفاؤل للتوصل إلى السلام الدائم والشامل”، وعبّر عن أمله بأن تكون بداية جولة التفاوض اليوم خطوة إلى الأمام وصولاً للسلام في أسرع وقت ممكن في ظل الأجواء الإيجابية لعملية التفاوض وإكمال مسيرته.

جوبا ــ الخرطوم ــ أمنية مكاوي

صحيفة الصيحة