الجيش: الاستثمار في الأراضي المُحَرّرة بالفشقة مسؤولية حكومة القضارف





أكّد نائب رئيس هيئة الأركان إدارة، قائد متقدم القضارف، الفريق منور عثمان نقد، أن الاستثمار في الأراضي المُحَرّرة بالفشقة يقع على عاتق سلطات حكومة الولاية وهي التي تحدد مَن يزرع أو يستثمر.

وقال الفريق منور لدى لقائه بعددٍ من مُزارعي الفشقة أمس، إن سلطات القضارف هي الجهة المُخوّل لها تحديد طريقة توزيع الأراضي وفقاً للوائح والقوانين والإجراءات المتبعة، مشيراً إلى أنّ مسؤولية القوات المسلحة تنحصر فقط في تحرير الأرض وتأمينها للزراعة والاستثمار، مؤكداً أن مسؤولية تحديد الاستثمار والزراعة في الأراضي المُحَرّرة بالفشقة تقع على عاتق حكومة ولاية القضارف.

وقال منور إنّ الاستثمار في أراضي الفشقة المُحَرّرة بمثابة رسالة لجميع أنحاء العالم بأنّ هذه الأرض سودانية وأنّ أبناء السودان يحتاجونها بالفعل، مُؤكِّداً أن الجيش سلّم حكومة الولاية الأراضي المُحَرّرة لتتصرّف فيها وفقاً لصلاحياتها. وثمّن منور أدوار المزارعين في مساندة القوات المسلحة، مُؤكِّداً قُدرة الجيش على تأمين كامل التراب السوداني.

صحيفة الصيحة