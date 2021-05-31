خالد عمر: الاتفاق الإطاري وجد قبولاً عاماً من الوفد الحكومي التفاوضي





قال الناطق الرسمي باسم الوفد. الحكومي خالد عمر، إن مقترح الاتفاق الإطاري قد وجد قبولاً عاماً من الوفد الحكومي التفاوضي، وإنه يعتبر إيجابياً ويصلح إطاراً متيناً لوضع اتفاق اطاري لما يليه من اتفاقيات سلام.

وأشار عمر في تصريحات صحفية اليوم الاثنين الى وجود بعض الملاحظات حول مجموعة من المواضيع ستناقش بتفصيل مع وفد الحركة بهدف الوصول إلى توقيع الاتفاق الإطاري بأسرع ما يمكن، وجدّد شكره لوساطة جنوب السودان لجهودها الكبيرة في إزالة العقبات، وتابع: “لوقت قريب كنا بلداً واحداً خسرنا الوحدة بسبب سياسات التمييز والهيمنة الأحادية التي كان يمارسها النظام البائد”.

وأكد مواصلة جلسات التفاوض يوم الأربعاء المقبل بطلب من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، مبشراً بأن الفترة المقبلة ستشهد توافقاً كاملاً حول المسودة للتوقيع عليها لتكون هدية للشعب السوداني.

صحيفة السوداني