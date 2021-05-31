رفع جلسات التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية شمال لـ(24) ساعة





أعلنت الوساطة الجنوبية، عن رفع جلسات التفاوض بين الطرفين 24 ساعة، على أن يعود الوفدان للتفاوض الأربعاء المقبل، مشيرة إلى مطالبة وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بمنحه يوماً واحدأ لدراسة رد الحكومة الانتقالية.

وقال رئيس فريق الوساطة، توت قلواك، إنه سيتم استئناف المفاوضات بين الطرفين يوم الأربعاء ومناقشة ردود الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان ومناقشة قضية السلام والعمل لتحقيق السلام والاستقرار بالسودان، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الجولة حاسمة لتحقيق السلام.

وأشار إلى أن فريق الوساطة يعمل باستمرار على مناقشته كافة جوانب القضية للوصول إلى السلام، منوهاً إلى وجود وفد من تشاد ومصر وجنوب السودان، ومن المُنتظر أن يلحق بهم وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فريق الوساطة.

صحيفة السوداني