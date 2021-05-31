د.حمدوك يبحث مع والي شرق دارفور مشروعات التنمية والخدمات بالولاية





اطلع رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك على مجمل الأوضاع بولاية شرق دارفور خاصة الوضع الأمني، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء والي شرق دارفور د. محمد عيسى عليو، والذي أكد أن الولاية تعيش حالة أمنية مستقرة، وغابت عنها كل الصراعات القبلية السابقة. وتناول اللقاء جهود حكومة ولاية شرق دارفور (بحسب سونا) في التعامل مع النزاعات بين المزارعين، حيث أوضح د. محمد عيسى عليو أن اللجنة الأمنية بالولاية قررت تجميد أي استغلال للأرض التي فيها نزاع بشكل مؤقت، ووضعت قوات في كل مناطق النزاع الزراعي بالولاية بالإضافة إلى تكوين لجنة اشرافية عليا تضم نظار القبائل وأعضاء آخرين عسكريين وقانونيين لمعالجة المشاكل الزراعية. وكشف والي شرق دارفور عن تكوين لجنة إشرافية- بدأت عملها مبكراً- بذات التمثيل للجنة الاشرافية الزراعية ومهمتها فتح المراحيل والصواني والنزل لمنع الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وأشار د. محمد عيسى عليو إلى أن اللقاء ناقش الهموم العامة للوطن وتحديات الفترة الانتقالية موضحاً في هذا الجانب أن السيد رئيس مجلس الوزراء أكد بأن الفترة الانتقالية تمضي رغم التحديات، حيث شدد سيادته على ضرورة العمل الجماعي لمعالجة تحديات المرحلة. وقال د. عليو أن اللقاء تناول ضرورة دعم مشروعات التنمية والخدمات في ولاية شرق دارفور موضحاً أن رئيس مجلس الوزراء وعد بزيارة الولاية في أقرب فرصة ممكنة.

الخرطوم (كوش نيوز)