



هيثم صديق

أتمنى أن لا تقرأ ابتداراً بلحن صالح الضي لأن ذلك يستدعي عندي شجناً لست أقوى عليه مباغتة فنحن من زمرة نداري الدمعة بالصنقيع ثم نخلى الدموع يرتاحو مننا وينزلوا

ما أنزلني في هذا البحر متلاطم الأمواج في هذه الساعة مابين المغرب والعشاء والتيار مقطوع والقمر في حجرة الملابس يتهيأ للطلوع، انبعاث هذه الأغنية من مكان ما

لعله راديو الجيران

أو موبايل عابر

لكنه باغتني ب٩٩ طويلة فالناس مواترهم ٩ ولي ٩٩ والخوجلاب بعيدة وحي المظاهر حيث التقيت بفتاة قبل زمن بعيد لا أذكر لها اسماً اليوم فالصدفة كانت أقل من ساعة والساعة جنبك تبدو اقصر من دقيقة ما بقى في دهاليز الذاكرة الكهلة عطر منها وشامة تحت ذقنها حينما ترفع رأسها تبدو وتختفي حين تنزله مثل فلين في نهر يغطس ويقلع أو هي مثل مريم حينما حملها الراوي عند الطيب صالح نحو قبرها.

كان صديقي قد استأذنني في (يغشي البنت دي بيتهم)

وكنا في طريقنا للثورة تلبية لدعوة وكانت معرفة أو قريبة له وعند الكبري القديم تماماً أشعل صديقي مسجل العربة بشريط كاسيت وهبت نحن ما ناسك

وتلفت لأرى من يصفر باللحن فكانت هي.

كنا انا وصديقي والملاك ثالثنا

رحم الله حبيبنا الكوباني شاف الملاك وبيدو سالمو

لكنا شفناه وسمعناه يغني

أطلقت الفتاة صوتها والأزرق يعانق الأبيض والهواء يعتدل والخضرة تبين وتختفى في استغراق عجيب.

كانت تحتل المقعد الخلفي بأكمله وكنت جوار صديقي الذي يقود

لما وصلت إلى

ليه ليه ليه ليه

سمعناها تطلق سباباً فاحشاً

يبدو أن الملح وصل الجرح

ولم أجد استجداءً ومسكنة بأكثر مما أجدها في نحن ما ناسك… كان يكون الطفل في سنة أولى ووالده معلم ويعاقبه مع المجموعة بالجلد

سينفق عمراً طويلاُ حتى (تقع له)

وصالح الضي الذي بقيت ألحانه مثل أزيار السبيل كان عبقرياُ بلا جدال فلا يختار إلا نصاً مشبعاً ومترعاُ ومليان وحينما ينتخب من أبو آمنة فيعني ذلك اتباشروا لقضاكم كما يغني عجيب آخر إسمه خلف الله حمد

ومابين وشوشني العبير وقلبي غافر ليك ذنوبك ونحن ما ناسك وسال من شعرها الذهب يكون أبو آمنة قد صنع الخمر وشربها وحملها وباعها.

فكرزة حفها العنب حينما يأتي بها من ثماره الدوم تيقن إنو ما نصيح

الدموع عشانك بتتحجر ما بتسيل

لما جاء هذا المقطع صاحت البنت في صديقي يا… رجع من الأول

ولانذكر اسم الصديق حتى لا يطارده الفضوليون ويغروه بكشف السر أو يغرروا به فتحت التعذيب قد يرضخ من يدري؟

وقد راسلني ليلاً قبل مدة برسائل صوتية مع الأغنية وقد كنت نائماً يقول في بعضها

الزولة مشت أوربا الله لاكسبها

وللآن لا أدري هل يدعو عليها أم على أوربا.

وحينما يبدل اللحن نحن ما ناسك إلى نحن ما عمرك كانت الفتاة تصرخ حتى إن صديقي قال لي همساً

نحن مركبين معانا بادي ولا شنو؟

وبادي محمد الطيب كلام تاني ووجد تاني ووجدي تاني فقد فكك الحقيبة صامولة صامولة ومن لم يستمع لجوهر صدرالمحافل بصوته فقد فاته القطار.

وصلنا إلى دار الرياضة حينما قالت لصديقي آمرة

عيد من الأول واطلع بالنيل

ﻟﻮ ﺑﺘﻠﻘﻰ ﺯﻭﻝ ﺑﺤﺒﻚ ﺯﻳﻨﺎ

ﺯﻭﻝ ﺑﺸﻴﻠﻚ ﻓﻲ ﻋﻴﻮﻧﻮ

ﻭﻓﻲ ﺿﻠﻮﻋﻮ ﻭﻓﻲ ﺩﻣﻮﻋﻮ

ﻓﻲ ﺍﺑﺘﺎﺳﻤﺘﻮ ﻭﻫﻨﺎﻫﻮ ﻓﻲ ﺷﺠﻮﻧﻮ

ﻣﺎ ﺑﻨﻌﺎﺗﺒﻚ

ﻟﻮ ﺑﺘﻠﻘﻰ ﻣﺎ ﺑﻨﻌﺎﺗﺒﻚ

وهنا تتجلى الإثرة وتختبي (البفوت ريدتنا برضو نفرح بهناهو)

وهو أمر ترجمه عادل إمام في فيلم لمأ ضن بابنته واشترط شروطاُ قاسية لتزويجها لأنه يظن أنها لن تجد كفؤاً لها أبداً

وتلك صفة إلهية ما دون الله كله نقص.

ﻳﺎﻣﺎ ﺟﻴﻨﺎﻙ ﻭﻳﺎﻣﺎ ﺑﺎﺑﻚ

ﻟﻮﺑﺤﺲ ﺩﻗﺎﺕ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ

ﻛﺎﻥ ﺣﻜﺎﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺑﻜﺎﻟﻚ

الكوكوة دي أشكال وألوان ودق باب الحبيب يختلف ودقة المحبوبة للباب تختلف كأنك تجاور سماعات الصوت في خيمة العرس تحس القلب يفر وينقبض

والبنات خففن المعيار فانفلتت

دق الباب بشدة

كنت فاكراه حبيي

لقيتو سيد العدة

ﻧﺤﻦ ﻣﺎ ﻧﺎﺳﻚ .. ﻣﺎ ﻧﺎﺳﻚ

يا (…)إنت البنت دي بتسف؟

قلت لصديقي بعد زمن

فلما تأتي ما ناسك دي كانت كأنها تبصق سفة لما تنزل زجاج السيارة وتخرج رأسها منه أو تفتحه (متاكا)

ﺷﺒﺎﺑﻚ ﻧﺤﻦ ﺭﻳﺪﺗﻚ

ﻭﻧﺤﻦ ﻣﺎﻋﻤﺮﻙ

ده خضوع لا حكى لا بقى

ده استسلام وردي

قلبي خاضع ما برافع

بس عليك تسمع حكايتو

ده مطلب بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية

ﻟﻴﻪ ﺑﺘﻬﺪﻡ ﺍﻧﺖ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺠﻨي

ﺍﻟﺒﻨﻴﻨﺎﻫﻮ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺨﻀﺮ ﻃﻮﻳﻞ

يفتح الله لما تصبح بين المحبين كما بين البائع والمشتري هذه عواقبها

ﺍﻟﺪﻣﻮﻉ ﻓﻲ ﻋﻴﻮﻧﺎ

ﺗﺘﺤﺠﺮ ﻋﺸﺎﻧﻚ ﻣﺎ ﺑﺘﺴﻴﻞ

ﻭﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﻧﺸﻴﻞ ﻫﻤﻚ

ﺑﺘﺘﻤﺮﺽ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻭﻣﺎ ﺑﺘﺸﻴﻞ

وهن على وهن

رحم الله سيف الدسوقي

قلنا نجرب الصحرا

لقينا أملنا كلو سراب

ﻧﺤﻦ ﻣﺎ ﻧﺎﺳﻚ .. ﻣﺎﻧﺎﺳﻚ

والباب يفتح ويغلق والقزاز ينزل ويرفع

ﺍﻧﺖ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺐ ﺑﺴﻤﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ

ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺰﺓ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺑﻬﺠﺔ

ﺑﺘﺴﺘﺠﻴﺮ ﺑﻌﺎﻃﻔﺔ ﺩﺍﻓﺌﺔ

أطلقت البنت ضحكة مباغتة صاح بعدها صديقنا يا ساتر

هو قال لي ونحن نجتر هذه اللحظات في نسخة الاجترار ٥٤٦ إنه قال يا لطيف وأنا أصر على إنه قال ياساتر ومابين ألح وأصر حكيت له حكاية قريبنا ود عطية كان حارساً لمخزن تجار مشترك لما ضاع تلفزيون دعا الله أن يقوم القيامة هسي ليعرف الفاعل ولقد اتفقنا على ذلك أنا وصديقي فهذا محمد المكي مع الخلاسية

يابعض عربية

وبعض زنجية

وبعض أقوالي أمام الله

ﻧﺤﻦ ﻋﺸﻨﺎﻫﺎ ﺑﺸﻌﻮﺭﻧﺎ

ﻭﺑﻌﻮﺍﻃﻔﻨﺎ ﺍﻟﺮﺣﻴﺒﺔ

أن تفطر بكل نقودك ولا تترك حق المواصلات مثل هذا

إنت ﻣﺎ ﺿﻴﻌﺖ ﺃﺭﻭﺍﺣﻨﺎ ﻓﻲ ﺻﺤﺎﺭﻯ

ﺍﻟﺘﻴﻪ

ﻣﺎ ﺗﺮﺟﻊ ﺗﺠﻴﺒﻬﺎ

وجحا كان قد دس أمواله في الخلاء تحت ظل سحابة

ﻟﻴه ﺗﻠﻮﻋﻨﺎ ﻭﺗﺴﻴﺒﻨﺎ ﻟﻴﻪ

قلت لصديقي أمانة دعنا نستمع معها لكاظم الساهر يغني ليلى

أصيح والسيف

مغروس في خاصرتي

والغدر حطم

آمالي العريضات

فبعض اماني المغنين غريبة

عايز اشوفو ببكي

عايز أشوفو جازع

ألاعبو ليس إلا

ما موضوع مطامع

ﻧﺤﻦ ﻣﺎ ﻧﺎﺳﻚ

ﻣﺎ ﻧﺎﺳﻚ

ونزلت البنت من العربة بفردة حذاء واحدة في قدمها اليسرى وتحمل الثانية في يدها ورأيت الشامة في ثانية أخيرة وأعطتنا ظهرها ومضت تظلع لأن قدماً أطول من أخرى ولوحت بالوداع وهي لا تلتفت إلينا وطرحة خضراء على منكبيها وخصل (محننة)

وحالنا يحنن

جذب صديقي الشريط من بطن الكاسيت وقال لي متأففاُ

خلينا نسمع عالم الرياضة

ولم نجد للبرنامج أي إثر لأننا كنا معزومين فطور.

هيثم صديق

صحيفة اليوم التالي