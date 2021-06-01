بدر للطيران تكشف عن تعرضها لحملة منظمة تنافسية وتنفي استدعاء رئيسها





كشفت شركة بدر للطيران عن حملة منظمة وممنهجة تتعرض لها الشركة لأغراض تنافسية عبر تلفيق الاتهامات ونسج الأباطيل بشأن قضية تهريب الذهب.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، سلامة موقفها وبراءتها من هذه الأباطيل واعلنت احترامها للسلطات العدلية والشرطية وخضوعها لأحكام القانون واستعدادها للمثول اي من مسؤوليها متى ما طلب منه ذلك.

وقال البيان ان الشركة ستلاحق قضائيا مروجي الشائعات والذين يلفقون الاتهامات للاضرار بالشركة وسمعتها.

و نفت الشركة استدعاء رئيسها من أي جهة عدلية، بشأن مزاعم أو اتهامات للشركة أو مُلاكها، مؤكدة استعدادها للمثول أمام الجهات الشرطية والعدلية.

ودعت شركة بدر للطيران الأجهزة الأمنية والشرطية لتفعيل البرنامج الوطني من أجل منع تهريب الذهب وكافة موارد البلاد.

واعلنت الشركة انها تضع امكاناتها من أجل القضاء على التهريب، كما أعربت عن كامل تعاونها مع السلطات المختصة في هذا الخصوص.

وأكدت بدر للطيران عن كامل احترامها لشرطة الجمارك ومنسوبيها وأشادت بالادوار التي تقوم بها في مكافحة التهريب، وأشار البيان إلى أن ما ذكره رئيس الشركة بشان تورط أفراد هو حديث عن واقعة وقعت وليس تعميما أو اتهاما للجمارك.

وقال البيان أن بدر للطيران ضحية لحملة ممنهجة لأغراض تنافسية إذ أن بدر للطيران هي الناقل الوطني الوحيد الذي يسير رحلات إلى الامارات كما أنها تنظم 300 رحلة شهرية فضلا عن أن حوالي الف من أميز الكوادر السودانية يعملون بالشركة.