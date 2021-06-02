الأمة القومي: مشاركة الحزب في الحكومة إنقاذ للسودان





اتهم رئيس حزب الأمة القومي، اللواء فضل الله برمة، تحالف الحرية والتغيير بعدم الحماس لقيام الانتخابات وتشكيل المحكمة الدستورية لاستفادتها من الوضع الحالي، واعتبر مشاركة حزبه في الحكومة الانتقالية بأنها إنقاذ للسودان.

‎ونفى برمة في حديثه لبرنامج “حديث الناس” بفضائية النيل الأزرق أن يكون حزبه سبباً في تأخير تشكيل المجلس التشريعي، وقال إنّ حزب الأمة لم يخرج من الحرية والتغيير ومازال موجوداً فيها، وأضاف “نحن باقون فيها ولم نُجمِّد نشاطنا وندعو الآخرين للانضمام لها، لأنّ السودان في حاجة لجميع أبنائه”، وأقرّ بتجميد الحزب لنشاطه في المجلس المركزي للحرية والتغيير ولكنه يتعاون معه في القضايا الوطنية، وانتقد وجود 58 كتلة تمثل القيادة من دون برنامج عمل.

صحيفة الصيحة