رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد الوساطة ويتسلم رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان





اطلع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، على مسار عملية التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو. واثنى لدى لقائه بمكتبه اليوم ، وفد الوساطة الجنوبية برئاسة توت قلواك مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جمهورية جنوب السودان ، على الجهود المتعاظمة التي اضطلعت بها دولة الجنوب ، في تقريب وجهات النظر ورعاية عملية التفاوض، ودعمها الكامل لإحلال السلام والإستقرار في السودان. ووعد رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء (بحسب سونا) بتوجيه الأجهزة المعنية ، لدراسة مشكلات الحدود ، وتذليل كافة العقبات المتصلة بالبترول ، وعبوره الأراضي السودانية ، مشددا على أن التنمية والسلام في البلدين كل لا يتجزأ. وأوضح رئيس وفد الوساطة الجنوبية ، أن الوفد سلم رئيس مجلس السيادة رسالة من الرئيس سلفاكير ميارديت تتعلق بقضايا الحدود بين الدولتين والقضايا المتصلة بقطاع النفط ، وأطلعه على سير عملية التفاوض التي تمضي بصورة طيبة وأجواء تفاؤلية للوصول لإتفاق تام. وأشار المستشار توت قلواك ، الى أن الرئيس سلفاكير ميارديت ، يتابع عن كثب سير عملية التفاوض ، مشيدا بالروح الطيبة التي تسودها.

الخرطوم(كوش نيوز )