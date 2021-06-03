شداد يطلب مهلة من “فيفا” لحل أزمة المريخ





تحصل (المصادر) على رد رئيس الاتحاد العام لكرة القدم كمال شداد، على خطاب (الفيفا) الساخن بخصوص الأزمة المريخية.

وكان الفيفا قد طالب اتحاد الكرة بحسم القضية في موعد أقصاه ٣١ مايو وانتهى الموعد الذي حدده فيفا بدون حسم الاتحاد للقضية.

وعلم (باج نيوز) أن رئيس الاتحاد العام طلب من الاتحاد الدولي مهلة حتى موعد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد في الثالث عشر من الشهر الجاري، ووعد شداد في خطابه بحسم الأزمة بشكل نهائي.

وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا” من الاتحاد السوداني في خطاب أرسله أمس بتوضيح موقفه والمسار المقترح لحل أزمة نادي المريخ.

وكان قد جاء ذلك في خطابٍ حصل عليه”باج نيوز، ممهورًا بتوقيع رئيس الاتحادات الأعضاء كيني جان ماري.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنّ الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم علما بعقد اجتماعٍ فعليّ في نهاية مارس الماضي، وتقرّر فيه إقالة رئيس نادي المريخ آدم عبد الله سوداكال وتعيين لجنة مؤقتة مكوّنة من ستة أعضاء.

وأضاف “يبدو أنّ رئيس نادي المريخ قد قام بالطعن في هذه القرارات مع الاحتفاظ بمنصبه على أنّ الاجتماع قد عقد بطريقةٍ غير صحيحةٍ في هذا السياق”.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أنّ أزمة نادي المريخ تعدّ شأناً داخلياً، مطالبًا بالتعامل معها وتقييمها وفق القوانين المعمول بها من قبل نادي المريخ والاتحاد السوداني لكرة القدم، بجانب قانون فضّ المنازعات على المستوى الوطني.

ويسود نادي المريخ صراع إداري في الوقت الراهن، بعد مطالباتٍ برحيل آدم عبد الله سوداكال، فيما يتمسّك الأخير بالاستمرار في حكم النادي.

وفي السابع والعشرين من مارس الماضي، أعلن نادي المريخ عن إجراء جمعية أجاز فيها النظام الأساسي، وكلّف المكتب التنفيذي بإدارة الأمور في النادي إلى حين عقد جمعية انتخابية بعد 45 يومًا.

والأحد أعلن اتحاد كرة القدم السوداني أنّه سيبحث الخطابات الواردة بشأن قضية نادي المريخ في اجتماعه المقرّر له الثالث عشر من يونيو الجاري.

صحيفة الصيحة