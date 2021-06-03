الحزب الشيوعي يحمل الحكومة الانتقالية سلامة الثوار في موكب اليوم





حمل الحزب الشيوعي مجلسي السيادة والوزراء ووزارة الداخلية ووالي الخرطوم مسئولية سلامة جميع الثوار في موكب اليوم وما بعده.

وحمل مكونات السلطة الانتقالية مسئولية انعدام الأمن بجانب اختفاء جميع الثوار المختطفين طوال العامين السابقين، وقالت القيادية بالحزب آمال الزين خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب بمقره أمس نحمل السلطة الإنتقالية إخفاء الجثث بمستشفى التميز، واعتبرت انه جزء من إعاقة حركة الجماهير وقطعت بأن الدولة البوليسية لن تحمي السلطة.

ومن جهته اعتبر الناطق الرسمي للحزب فتحي فضل أن المحاولة الانقلابية التي كشف عنها الشيوعي قبل أيام هي جزء من التآمر على الحراك الجماهيري وأكد أن الحزب اتخذ كافة التحوطات المناسبة.

وأعلن عن استعدادهم للتعاون مع كافة القوى من أجل المشاركة في الحراك الجماهيري، وقال هناك اختفاء لعبارة شكراً حمدوك لجهة أنه تراجع أكثر مما كان عليه.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة