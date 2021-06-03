الهادي أبوضفائر أميناً عاماً لصندوق الإسكان والتعمير





أصدر وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور عبدالله يحيي قراراً قضى بتكليف الهادي ادريس عبدالله أبوضفائر بأعباء الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير. وقال الوزير بحسب (سونا)، إن القرار يأتي لاهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات ذات الصلة من أجل تنفيذ أهداف وخطط وبرامج الصندوق الرامية إلى تعزيز جهود حكومة السلام (حكومة الفترة الانتقالية) لتوفير السكن للفئات المستهدفة بجانب العمل على تحريك سوق العمل والصناعات المرتبطة بالسكن والقطاع العقاري.

الخرطوم (كوش نيوز)