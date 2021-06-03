دقلو يستقبل وفد الوساطة الجنوبية برئاسة توت قلواك





استقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، حيث تطرق اللقاء لسير تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان. وقال توت في تصريح صحفي (بحسب سونا) إن إتفاقية جوبا لسلام السودان تمضي بخطى جيدة، موضحاََ أن لجان الترتيبات الأمنية سيتم تكوينها قريباً. وأضاف توت أنه أطلع النائب الأول على سير تنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان والترتيبات الجارية لتنفيذ بقية البنود، بجانب المفاوضات الجارية مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، مؤكداً أن المفاوضات ستصل قريباً إلى نتائج جيدة تدعم عملية السلام والاستقرار في السودان. وأبان رئيس لجنة الوساطة الجنوبية أن اللقاء ناقش إلى جانب قضايا السلام في البلدين، مسألة الحدود وتنفيذ الحريات الأربع بين الدولتين ، مبيناََ أنه لمس خلال اللقاء إلتزاماََ من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بالعمل على تقوية الروابط بين البلدين. وأشاد توت بإدارة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة لملف السلام في جنوب السودان والذي قال أنه قطع أشواطاً بعيدة وحقق السلام والاستقرار لأبناء جنوب السودان ،مؤكداً إلتزامه بالعمل من أجل إنجاز مطلوبات السلام واستدامته لصالح الدولتين.

الخرطوم(كوش نيوز )