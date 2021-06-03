البرهان يؤكد التزام السودان بتطوير العلاقات مع جنوب السودان





أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حرص وإلتزام السودان بترقية وتطوير العلاقات الثنائية مع دولة جنوب السودان. ووجه رئيس مجلس السيادة لدى لقائه بمكتبه اليوم، وفد دولة جنوب السودان برئاسة مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك ،كافة اللجان والأجهزة المعنية بقضايا الحدود والمعابر بالفراغ من أعمالها في أقرب وقت ممكن لفتح المعابر والطرق التي تربط بين البلدين بشكل دائم من أجل الحياة الكريمة للشعبين الشقيقين . كما وجه سيادته (بحسب سونا) هيئة النقل النهري ببدء العمل إعتباراََ من اليوم في إيصال البضائع التجارية، دون قيود من كوستي إلى ملكال وجوبا. وأكد مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية في تصريح صحفي أن وفد جنوب السودان جاء بتوجيه من رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت لمناقشة قضايا المعابر والحدود والعلاقات الثنائية بين السودان وجنوب السودان. وأضاف توت قلواك ان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وجه أيضاََ لجنة الدفاع المشترك ولجنة الحدود للإسراع في أعمالها ورفع توصياتها في غضون إسبوعين لإيجاد حلول نهائية للقضايا المشتركة كما وجه بتأهيل السكك الحديد لربط البلدين خاصة في فصل الخريف . ووصف توت قلواك اللقاء بالمثمر والناجح وقال أنه أسهم في إزالة كافة المعوقات التي تعوق ترقية وتطوير العلاقات الثنائية بين الخرطوم وجوبا.

الخرطوم(كوش نيوز )