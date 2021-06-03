شمال دارفور..مباحثات لتنشيط وتفعيل تجارة الحدود مع تشاد وليبيا





بحثت السلطات في شمال دارفور، الترتيبات اللازمة لتفعيل وتنشيط تجارة الحدود مع دولتي ليبيا وتشاد.

والخميس، بحث المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد بشمال دارفور محمد موسى، مع آلية تجارة الحدود بالولاية ومدير فرع بنك السودان المركزي والهيئة السودانية للمواصفات ومدير الإدارة العامة للثروة الحيوانية وممثل المصدرين والمورّدين والغرفة التجارة ومدير شرطة مكافحة التهريب.

وقال المدير العام لوزارة المالية إنّ تفعيل العلاقات التجارية بين الولاية ودولتى الجوار سيساهم بشكلٍ كبيرٍ فى تنشيط الاقتصاد على المستوى القومى والولائي.

وأعلن عن استعداد وزارته لتذليل كافة العقبات التى يمكن أنّ تواجه المصدرين والموردين.

وفي المقابل، جدّد مدير إدارة تجارة الحدود بالولاية عابدة عبد الرحمن، الاستعداد للعمل الجاد من أجلّ تنشيط الاتّفاقية الخاصة بتجارة الحدود وتفعيلها مع دولتى ليبيا وتشاد من أجلّ تحقيق الفوائد المرجوة.

باج نيوز