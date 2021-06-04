عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 4 يونيو 2021





مباحثات لتنشيط وتفعيل تجارة الحدود مع تشاد وليبيا

وزيرة الدفاع لحكومة الظلّ تطالب الجيش بالاعتذار على مجزرة فضّ الاعتصام

مقتل شرطي وحريق بمقرّ”إزالة التمكين” في مواكب 3 يونيو

تفاصيل القبض على”9″ من كبار المضاربين في الدولار

“التربية” تقرّ حزمة من الإجراءات لضبط كشف المرتبات

مدير جامعة الجزيرة: علينا أنّ ننظر للمشهد بعين الثوار

حريق محدود بمقرّ لجنة إزالة التمكين بالخرطوم

مقتل شرطي بطلق ناري وسط الخرطوم

والي النيل الأزرق: ذكرى فضّ الاعتصام مناسبة لمراجعة الأداء

الصيحة

الجبهة الثالثة”تمازج” تتهم جهات بقتل القائد محمد عليان

الملك محمد السادس يأمر بإعادة جميع القاصرين المغاربة”غير القانونيين” من أوروبا

عائشة موسى: لست نادمة على مبادرة إطلاق سراح السجناء

البرهان يوجه ببدء إيصال البضائع للجنوب وتسريع فتح المعابر

توت قلواك لـ”الصيحة”: اتّفاقية السلام تمضي بخطى جيّدة

وفد الحكومة: المفاوضات مع”الحلو” شارفت على الانتهاء

المحكمة توجه تهمة التزوير لنائب مدير أراضي الخرطوم السابق

السوداني الدولية

البرلمان الكندي يتلقى تنويرًا حول موقف السودان من سدّ النهضة

رئيس مجلس السيادة يلتقي بضباط وضباط صفّ المفصولين تعسفيًا

“400” شخص من مضاربي العملة يحدّدون سعر الدولار يوميًا

من بينها السودان..بريطانيا تضيف 7 دول إلى قائمة السفر الحمراء

الوفد الحكومي: الجولة الأولى للمفاوضات ستنتهي في السادس من يونيو

باج نيوز