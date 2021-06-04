أردول: مطالب الحلو في مفاوضات جوبا تعجيزية





وصف رئيس الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول، المنشق عن الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، الشروط التي وضعها الحلو في طاولة التفاوض الثانية في منبر جوبا بالتعجيزية.

وقال أردول في تصريحاتٍ ، إنّ مواقف الحلو متشدّدة ما دفعه لمغادرة صفوف الحركة في وقتٍ مبكرٍ.

وأضاف” اختلفنا فكريًا مع الحلو لمواقفه المتشدّدة في كلّ المنابر التفاوضية السابقة”.

وشدّد أردول، على أنّ الحلو يجب أنّ لا يضع شروطًا مثل هذه في المفاوضات، لجهة أنّها لا تشبه مواقف وأطروحات الحركة الشعبية قطاع الشمال.

ووقال أردول إنهم يعملون على تحقيق السلام ليعمّ كلّ ربوع السودان بعد نجاح ثورة التغيير في البلاد.

باج نيوز