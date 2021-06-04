البرهان يوجه اللجان الحدودية مع جنوب السودان بالإسراع في إنهاء عملها





وجه رئيس مجلس السيادة ، الفريق أول ركن ، عبدالفتاح البرهان ، كافة اللجان والأجهزة المعنية بقضايا الحدود والمعابر مع دولة جنوب السودان ، بالفراغ من أعمالها في أقرب وقتٍ ممكنٍ لفتح المعابر والطرق التي تربط بين البلدين بشكلٍ دائمٍ من أجلّ الحياة الكريمة للشعبين .

ووجه البرهان لدى لقائه وفد حكومة جنوب السودان بقيادة المستشار توت قلواك

هيئة النقل النهري ببدء العمل،اعتبارًا من اليوم في إيصال البضائع التجارية، دون قيود من كوستي إلى ملكال و جوبا.

وأكد مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية في تصريح صحفي أن وفد جنوب السودان جاء بتوجيه من رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت لمناقشة قضايا المعابر والحدود والعلاقات الثنائية بين السودان وجنوب السودان .

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