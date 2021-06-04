والي القضارف يقف على أسباب تعثر جدول توزيع المياه





اطلع والي القضارف د. سليمان علي موسى، بإدارة هيئة مياه الولاية، على سير عمليات الصيانة لطلمبات محطة الشواك التي تجري حالياً بالخرطوم ويتوقع أن تدخل الخدمة قريباً، ووجه الوالي إدارة الهيئة بإعداد تكلفة لتأهيل الفلاتر ونظافة المخزن الأرضي استعداداً لتشغيل المحطتين الجديدتين اللتين يتم تصنيعهما حاليا بألمانيا.

في السياق وقف الوالي خلال اجتماعه بالإدارة بحضور أعضاء لجنة إزالة التمكين على أسباب تعثر جدول توزيع المياه خلال الآونة الأخيرة.

وقال الوالي إن حكومة الولاية دفعت ١١٤ ملياراً للحل الإسعافي و٧٤ ملياراً عبارة عن الفرق في تكلفة أسعار الطلمبات الأوروبية لذا لا بد أن يقابل هذا الصرف بالأداء الفعال مؤكداً أن حكومته لن تجامل أو تتهاون مع أي اتجاه أو أشخاص يعيقون مسيرة المشروع.

السوداني