إجراءات صارمة لضبط كشف مرتبات وزارة التربية بالخرطوم





أقرّت وزارة التربية والتعليم في الخرطوم، حزمة من الإجراءات الإدارية والمالية وضبط كشوفات المرتبات برئاسة الولاية والمحليات والمدارس.

وأوضح مدير الإدارة العامة للموارد المالية والبشرية قريب الله محمد أحمد، أنّ إدارته قدّمت تقريرًا مفصلاً عن الشأن المالي للمدير العام بعد اجتماعٍ مطولٍ، بحث اللوائح المنظمة للحوافز والكافآت الصادرة في عام 2021م ومراجعة الموازنة وضبط صرف المرتبات.

وكشف قريب الله عن أنّ إدارته ستوقف راتب أيّ عاملٍ لم يضمّن في كشف القوى العاملة.

وقال إن الوزارة أقرّت حزمة من الإجراءات بما يخصّ ضبط المرتبات تتمثّل في تسليم كشوفات شهرية للقوة العاملة في الرئاسة والمحليات والمدارس في موعد أقصاه العاشر من كلّ شهر وأضاف يكون كشف القوة المعد مسؤولية المدير المباشر في الإدارة العامة أو المحلية أو المدرسة.

السوداني