وزير الصناعة يبتدر جولة ميدانية للمناطق الصناعية





في إطار جولاته الميدانية للمناطق الصناعية تفقد وزير الصناعة إبراهيم الشيخ أمس المركز القومي لتكنولوجيا الجلود يرافقه وكيل وزارة الصناعة وعدد من المهندسين في مجال قطاع الجلود.

وأكد وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، حرص الوزارة على التوسع في إنشاء مجمعات الصناعات الصغيرة وتعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل التوريد وخلق نوع من التشابك الصناعي بين المصانع الكبيرة والصغيرة بما يخدم أهداف التنمية الصناعية.

مؤكداً أن استراتيجية الوزارة فى هذا الشأن تستهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال من الشباب وصغار الصناع للمشاركة بفاعلية فى تطوير المنظومة الصناعية الاقتصادية.

وقال الوزير خلال جولة ميدانية للمناطق الصناعية، إن تطوير صناعة وتصدير المنتجات الجلدية تأتي ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيراً الى أن محاور تنمية هذا القطاع مطروحة ضمن خطة عمل الوزارة.

(كوش نيوز)