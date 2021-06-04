ضوابط لتوزيع الغاز ومراجعة السعر بالجزيرة





ترأس الأستاذ عثمان عابدين أمين عام حكومة ولاية الجزيرة بأمانة الحكومة أمس الإجتماع المشترك لإدارة البترول وتسييرية أصحاب المستودعات ووكلاء الغاز وشركات الغاز وممثلي لجان المقاومة والحرية والتغيير.

وناقش الإجتماع بحسب (سونا)، ضوابط توزيع الغاز ومراجعة السعر كما أمن الإجتماع على تكوين لجنة مشتركة دائمة لمراجعة أسعار الغاز وفوض الإجتماع المدراء التنفيذيين بالمحليات بتحديد أسعار الغاز الموجود الآن بالمستودعات وتوزيعه على المواطنيين فوراً.

من جانبه شدد أمين عام الحكومة على أهمية وضع آلية لزيادة الرقابة على توزيع الغاز ومراعاة الكثافة السكانية.

(كوش نيوز)