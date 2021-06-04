تاور يكشف تفاصيل زيارته إلى جنوب السودان





عد زيارة رسمية لجنوب السودان استغرقت عدّة أيامٍ.

كشف عضو مجلس السيادة الانتقالي، صديق تاور، عن مباحثاتٍ أجراها في جنوب السودان، مبينًا أنّه ظلّ متابعًا لمسيرة المفاوضات للاطمئنان على أنّها تسير بصورةٍ سلسةٍ ودون أيّ عوائقٍ.

والجمعة، وصل العاصمة السودانية الخرطوم، عضو مجلس السيادة الإنتقالى صديق تاور، يرافقه رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو ، بعد زيارة رسمية لجمهورية جنوب السودان استغرقت عدة ايام.

وأشار تاور إلى أنّ أجرى خلال الزيارة عددًا من اللقاءات شملت رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه حسين عبد الباقي ورئيس وفد الوساطة المستشار توت قلواك.

وأعرب صديق تاور عن تقدير السودان للدور الكبير الذي يضطلع به الرئيس سلفاكير لدعم الحكومة الانتقالية وإنجاح العملية السلمية.

وأوضح تاور ، أنّ الأمور تسير بصورة طيبة. وفقًا لمتابعته لهذه الجولة من المفاوضات.

والخميس، واصلت الحكومة الإنتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو جلساتهما التفاوضية المباشرة، الخميس،، بمدينة جوبا ، بحضور فريق الوساطة الجنوبية.

وفي الثالث من أكتوبر، وقعّت الحكومة الانتقالية في الخرطوم، اتّفاقًا لإحلال السلام مع حركاتٍ مسلّحة.

باج نيوز