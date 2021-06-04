والي القضارف يشدّد على قيام مطار”العزازة”





يشير إلى أنّه سيسهم في جذب الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد.

شدّد والي القضارف، سليمان علي، على أهمية قيام مطار العزازة، لجهة أنّه أحد المشاريع الاستراتيجية بالولاية.

والجمعة، تفقّد سليمان علي مراحل العمل بالمطار برفقة مديري عام وزارة المالية والبنى التحتية وممثلي الشركة الإفريقية.

ودعا والي القضارف، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك إلى دعم قيام مطار العزازة لفتح آفاق جديدة للولاية في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة.

وأضاف” الحكومة ستعمل بكلّ جهدٍ خلال الفترة القادمة من أجلّ إنجاز هذا المشروع في أقرب وقتٍ”.

باج نيوز