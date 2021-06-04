مقرر الوساطة: تقدم ملموس في تقارير لجنة الترتيبات الامنية





قال مقرر الوساطة الدكتور ضيو مطوك ” هناك تقدم ملموس في تقارير لجنة الترتيبات الأمنية بمعالجتها ل 50٪ من القضايا المحولة لها”.

وقال مطوك إستمعت الجلسة المسائية للمفاوضات المباشرة بين الحكومة الإنتقالية و الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح الحلو بفندق بالم افريكا بجوبا، لتقارير اللجان الأربعة (الحكم والإدارة،الترتيبات الأمنية، القضايا الإقتصادية والإجتماعية ، النظام القضائي) و التى تم توزيعها في الجلسة الصباحية.

واوضح مقرر الوساطة بحسب ( سونا) انه لم يحصل أي تقدم في تقارير لجان (الحكم والإدارة، القضايا الإقتصادية، النظام القضائي) في القضايا المحولة لها. وقال إن الوساطة ستنتهج نهج جديد من يوم غد بالمشاورات الفردية مع الأطراف.

وأوضح ضيو أن كل الخيارات مفتوحة، الا ان الوقت كافي لتوقيع الاتفاق الإطاري، حسب الموعد المحدد لنهاية هذه الجولة او خيار للتمديد يتخذ من المشرف على الوساطة رئيس دولة جنوب السودان.

( كوش نيوز)