المريخ يتدرب بالقلعة الحمراء وسط أجواء حماسية





أجرى المريخ عند الساعة الرابعة من عصرالجمعة مراناً بملعبه بأم درمان بدون نجومه الدوليين عقب إلتحاقهم بمعسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة نظيره الزامبي ودياً، وجاء المران الذي أشرف عليه المدير الفني للمريخ الإنجليزي لي كلارك وطاقمه المعاون ساخناً، وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة ليومين عقب تعليق مباراة الفريق امام حي العرب بورتسودان، و اشتمل التدريب على الإحماء البدني بإشراف المعد البدني المصري إسلام جمال ومن ثم التدرب بالكرة، وقام اللاعبون بتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي قام بوضعها المدير الفني للأحمر، وجاء المران سط أجواء حماسية وفق صحيفة السوداني من نجوم الفرقة الحمراء، وشهد المران عودة نجم الفريق عماد الصيني للتدريبات الجماعية، كما قام النجم عمار طيفور بالركض حول الملعب بعد أداء تمارين الإحماء الجماعية مع اللاعبين، وينتظر أن يتدرب المريخ عصر السبت بالقلعة الحمراء، وكان الجهاز الفني للفريق قد وضع برنامجا للتدريبات سيتواصل خلال فترة توقف الدوري، وسيعمل خلاله الجهاز الفني على التركيز مع اللاعبين في الجوانب البدنية والفنية، لحين استئناف بطولة الدوري السوداني الممتاز.

الخرطوم ( كوش نيوز)