تحالف نداء السودان يعقد أول اجتماع له منذ سقوط النظام





كشفت مصادر مطلعة عن عودة تحالف نداء السودان الى استئناف نشاطه حيث انعقد خلال الأيام الماضية اجتماع لقوى نداء السودان لأول مرة منذ سقوط النظام البائد وقال مصدر مطلع، فضل حجب اسمه، لـ(الجريدة) إن نداء السودان لم يجتمع منذ سقوط النظام حيث كانت اجتماعاته تتم من خلال المجلس القيادي للحرية والتغيير”قحت ” ، ولفت الى أن الصراع حول المحاصصات أدى الى ابعاد الجبهة الثورية ودفعها الى تكوين منبر جوبا، وأشار الى أن قحت رفضت تمثيلها ككتلة بهدف اضعافها ، وأردف هذا الصراع أدى الى تقسيم (فرتكة) نداء السودان، وأصبح يتم التعامل مع مكوناتها كأحزاب، ونوه الى ان الاجتماعين اللذين انعقدا خلال الأيام الماضية في اطار دعوة اصلاح (قحت) التي تم اختطافها من ثلاثة مكونات تضم البعث ، والمؤتمر السوداني ، والتجمع الاتحادي على حد تعبيره.

ولفت الى أن اصلاح واعادة هيكلة قوى التغيير واحدة من أهدافها اعادة اصلاح نداء السودان حتى تتم معاملته كتكلة وأوضح أن الهدف من الاجتماعين لم شمل مكونات نداء السودان، وكشف عن استجابة أحزاب الامة، البعث السوداني ، التحالف السوداني ، حق ، ومبادرة المجتمع المدني بالاضافة الى أغلب مكونات الجبهة الثورية، وأكد استمرار المجهودات لاصلاح نداء السودان حتى يعملوا من خلاله على اصلاح الحرية والتغيير .

الخرطوم : سعاد الخضر

صحيفة الجريدة