حمدوك يترأس اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة





ترأس رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك أمس اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة برئاسة مجلس الوزراء وذلك بحضور وزيري الخارجية والري ومدير عام جهاز المخابرات العامة وأعضاء اللجنة الفنية واستمع الاجتماع لتقرير من وزيرة الخارجية د.مريم الصادق المهدي حول نتائج جولتها الأخيرة لعدد من دول غرب أفريقيا.

وقدم وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس تقريراً ضافياً حول أنشطة وأعمال فريق التفاوض واللجان الفنية والسياسية والإعلامية المساندة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على رفض السودان للملء الأحادي الجانب لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم مشيراً للتهديد المباشر الذي يُشكله الملء الأحادي لسد النهضة على تشغيل سد الروصيرص وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق.

وأمن الاجتماع على خطط وبرامج فريق التفاوض ووزارتي الخارجية والري على استخدام كل الوسائل القانونية أمام مختلف الهيئات القانونية والعدلية الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح السودان المشروعة وأمنه القومي وقدرته على تخطيط وتنظيم استخدام موارده المائية لمصلحة شعبه.

صحيفة الجريدة