المجلس القومي للطفولة: يطالب بسن قوانين تجرم التجنيد القسري في مناطق النزاعات





أعلن المجلس القومي للطفولة عن استمرار الحملات المناهضة لتجنيد الأطفال القسري في المناطق المتأثرة بالحروب والمناطق النائية بجانب العمل مع الجهات المختصة على سن قوانين تجرم انتهاك الأطفال عبر تفعيل مفوضية لأطفال لضمان حقوقهم بجانب تخصيص ميزانية لمراعاة احتياجاتهم.

من جهتها كشفت المسؤولة بحماية الطفولة الإلهام مصطفى عن بعض التحديات التي تواجههم في العمل متمثلة في تنفيذ وتطبيق القوانين والتشريعات على أرض الواقع ، وأوضحت لدى مخاطبتها أمس ورشة فعاليات اليوم العالمي للطفل الأفريقي انهم قاموا بزيارات ميدانية لتلك المناطق ووضع دراسة لتقييم احتياجاتهم لذا وفرنا معينات متمثلة في خدمة الطاقة الشمسية ، مبينة أنه تمت إجازة تقارير تستهدف كل ولاية وخصوصيتها خاصة أن البيئة المركزية في أسوأ حالاتها لذا يسعى المجلس لتبني مشاريع تسهم في الحد من ضحايا الصراعات في أفريقيا.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة