الوساطة: تمّ حسم نقاط الاختلاف بين الحكومة وحركة الحلو





أعلَنت الوَسَاطة الجنوبية، عن التوصُّل إلى اتّفاقٍ مع أطراف العملية السلمية لمراجعة بعض المواقف في مسودّة الاتّفاق الإطاري.

وقال مقرّر الوساطة الجنوبية ضيو مطوك في تصريحاتٍ بحسب (سونا) أمس، إنّه تمّ التوصّل لبعض المُعالجات في ملف الترتيبات الأمنية، وأعلن عن تكوين لجنة مصغرة بين الطرفين لصياغة الشكل الموحّد للترتيبات الأمنية. وقال (تمّ حسم كثير من القضايا في النظام القضائي وتبقت قضية واحدة). وأوضح ضيو أنّه تمّ تكليف اللجنة المعنية بالنظام القضائي لمراجعة هذه القضية ومعالجتها. وكشف مقرّر الوساطة الجنوبية أنّ المشاورات التي جرت أمس بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح الحلو، حسمت معظم نقاط الاختلاف في مفوضية التقييم والمتابعة، وكثيرا من القضايا الخلافية الموجودة في مسودة الاتفاق الإطاري. وقال (هي أصلاً قضايا تمّ حسمها في إعلان المبادئ الموقّع في مارس الماضي بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح الحلو وهي القضايا المتعلّقة بالدين والدولة وتقرير المصير). وطالب ضيو، أطراف العملية السلمية للالتزام بما تمّ الاتّفاق عليه في إعلان المبادئ، مؤكّدًا أنّ الوساطة لن تقبل بمراجعة إعلان المبادئ.

صحيفة الصيحة