ياسر العطا يؤكد اهتمام الدولة بمعالجة قضايا ومعاش المواطنين بالولايات





اكد عضو مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا، اهتمام الدولة بمعالجة قضايا ومعاش المواطنين بكل ولايات البلاد.

جاء ذلك خلال ترأسه بالقصر الجمهوري اليوم ، الاجتماع الذي ضم والي الولاية الشمالية البروفيسور آمال محمد عز الدين ووزير الصحة الاتحادي د. عمر النجيب ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، وشركة زادنا ومنظومة الصناعات الدفاعية.

واكدت والي الشمالية، في تصريح صحفي أن الاجتماع بحث القضايا التي تهم مواطن الولاية الشمالية ،خاصة ما يلي معاش المواطنين، والتحديات التي تواجه القطاعين الصحي والزراعي ، بجانب ما يتعرض له قطاع النخيل من حرائق ، وكيفية مساهمة المركز في إيقافها، فضلاً عن تشغيل الشباب والاستفادة من طاقاتهم لخدمة إنسان الولاية.

واشادت البروفيسور آمال عز الدين، بالاستجابة الواسعة التي وجدتها من الوزارات والمؤسسات بالمركز والتي أكدت وقوفها ودعمها لمعالجة المشكلات التي تواجه الولاية في المحاور والنقاط التي بحثها الإجتماع.

وعبرت البروفيسور آمال عن شكر وتقدير حكومة ومواطن الولاية الشمالية للاهتمام والحرص الكبيرين الذين ابداهما عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا بعد الزيارة التي قام بها مؤخرا للولاية ،واطلاعه على مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه مواطن الشمالية.

سونا