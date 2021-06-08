د.حمدوك يمتدح جهود دول الترويكا في إحلال السلام ودعم البلاد





استقبل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بعد ظهر اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء مبعوثي دول الترويكا (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والنرويج) لدى السودان، وذلك بحضور القائمة بأعمال سفارة النرويج لدى السودان السيدة جوليان رايلي.

ورحب رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء بانضمام دول الترويكا كشهود على اتفاق جوبا لسلام السودان، موضحاً أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في إنجاح عملية تنفيذ اتفاق السلام، ممتدحاً جهود دول الترويكا في إحلال السلام ودعم عملية الانتقال الديموقراطي بالبلاد.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء التزام الحكومة بالعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق سلام جوبا، كما أشار إلى جهود الحكومة في استكمال ملف السلام من خلال المفاوضات الجارية حاليا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال، والحوار مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.

وتحدث المبعوثين الدوليين لدول الترويكا مجددين التزام دولهم بدعم مسيرة السلام في السودان، وداعين الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، كما دعوا الحكومة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاكمة من ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

سونا