برشلونة يفكر في نجم مانشستر سيتي





كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الثلاثاء، أن برشلونة وضع رحيم ستيرلينغ، جناح مانشستر سيتي، ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب النادي في التعاقد معهم خلال الانتقالات الصيفية. ووفقا لـ “سبورت” فإن برشلونة يأمل في الحصول على الموارد اللازمة في الأسابيع المقبلة حتى تتمكن الإدارة من تكوين فريق تنافسي، وانضم الجناح الإنجليزي إلى الأسماء الموجودة على طاولة النادي الكتالوني. وأضافت الصحيفة الكتالونية (بحسب العربية ) : يدرك برشلونة صعوبة التعاقد مع ستيرلينغ، وأنه سيكون من الضروري إشراك عدة لاعبين في الصفقة لقليل التكاليف، علما أن عقد ستيرلينغ ينتهي مع مانشستر سيتي في 2023. وسجل صاحب الـ “26 عاما” 114 هدفا في 292 مباراة مع بطل الدوري الإنجليزي، وقدم 87 تمريرة حاسمة. ولفتت “سبورت” إلى أن برشلونة يريد ستيرلينغ لتعويض عثمان ديمبيلي، الذي ينتهي عقده في 2022، حيث رفض اللاعب الفرنسي الجلوس للتفاوض، وستستمع الإدارة إلى جميع العروض التي ستأتي لديمبيلي.

الخرطوم(كوش نيوز )