السودان يؤكد تكثيف جهوده لمعالجة تحديات دول الإيقاد





أكدت وزارة الخارجية، تكثيف جهود السودان لمعالجة التحديات التي تواجه دول منطقة الإيقاد وتعزيز عملية التكامل الإقليمي في الإقليم .

وأشارت وزيرة خارجية السودان رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة الإيقاد مريم الصادق المهدي، خلال اجتماع مع ورقني قبيو السكرتير التنفيذي للإيقاد ووفد الإيقاد الذي وصل الخرطوم أمس، لأهمية القضايا المطروحة في أجندة اجتماعات الإيقاد معولة على العلاقات التي تربط وشعوب المجموعة.

واستعرض الجانبان أهم التطورات في إقليم الإيقاد والجهود الجارية لمعالجة التحديات التي تواجه بعض دول المنطقة والأجندة المقترحة للاجتماعات المقبلة للمجلس الوزاري للإيقاد والتي تركز على أهم شواغل دول المجموعة في السلام والتنمية والاستقرار.

صحيفة الصيحة