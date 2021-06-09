البرهان: توقيع الترويكا على اتفاق جوبا انفتاح للسودان على المجتمع الدولي





وصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان توقيع دول الترويكا ضامناً لسلام السودان، بجانب الإيقاد يعد خطوة في طريق انفتاح السودان على المجتمع الدولي.

وأشاد البرهان خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، أعضاء المجموعة التي تضم المبعوث الأمريكي دونالد بوث ومبعوث المملكة المتحدة بوب فيرويدز، والمبعوث النرويجي إندري ستيانسن أمس (الثلاثاء) بالدور الذي تَضطلع به دُول الترويكا لتعزيز مسيرة السلام والاستقرار بالبلاد، وأكّد على الجُهُود المُقَدّرة التي تَبذلها المَجموعة لدعم الفترة الانتقاليّة، لافتاً إلى أنّ توقيع المجموعة بقاعة الصداقة أمس بجانب الإيقاد على اتّفاق سَلام السُّودان المُوقّع بجوبا في أكتوبر الماضي يُعد خطوة في طريق انفتاح السودان على المجتمع الدولي.

وأوضح رئيس الوفد المبعوث الأمريكي دونالد بوث في تصريح صحفي، أن اللقاء بحث كيفية تقديم الترويكا للدعم السِّياسي للحكومة الانتقالية بما يُحقِّق آمال الشعب السوداني وتطلُّعاته نحو السلام والاستقرار وتعزيز التنمية بالبلاد، واصفاً اللقاء بالمُثمر. وأكد بوث دعم الترويكا الكامل للحكومة دفعاً لعملية التفاوض التي تشهدها حالياً عاصمة دولة جنوب السودان بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

صحيفة الصيحة