حميدتي: تأخير تنفيذ اتفاق السلام فرضته ظروف موضوعية





أكد النائب الأول لرئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو “حميدتي”، جدية الدولة في تنفيذ جميع بنود اتفاق السلام.

وقال “حميدتي” في منشور على صفحته الرسمية بـ(فيسبوك) أمس (نؤكد جدية الدولة في تنفيذ جميع بنود اتفاق السلام، رغم التأخير الذي فرضته ظروف موضوعية تعمل الأطراف على تجاوزها). وأكد “حميدتي” أن أطراف السلام أصبحت شريكاً أصيلاً في آليات الدولة، وقال (هذا كفيلٌ بتهيئة المناخ لتحقيق الانسجام المطلوب والعمل المشترك لترسيخ السلام)، وأشار إلى أنّ الدولة شكّلت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام، ولتسريع التنفيذ وحشد الدعم ومعالجة الإشكالات التي تسبّبت في التأخير، إلى جانب إعادة جدولة مواقيت المصفوفة.

صحيفة الصيحة