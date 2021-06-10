



*أمر طوارئ بإعلان حظر التجوال الشامل بأحياء القطاع الجنوبي ببورتسودان*

*المكتب الإعلامي*

*إستناداً لإجتماع لجنة أمن الولاية ونسبة لإضطراب الأحوال الأمنية في مدينة بورتسودان وحفاظاً على أرواح المواطنين واستناداً لقانون الطوارئ والسلامة لسنة ١٩٩٧م أصدر والي ولاية البحر الأحمر مهندس عبدالله شنقراي أمر طوارئ رقم (٢)لسنة ٢٠٢١م م والخاص بإعلان حظر التجوال في كل مناطق القطاع الجنوبي ببورتسودان .*

*وينص القرار على حظر التجوال الشامل إبتداءاً من اليوم ٩/ ٦ / ٢٠٢١م في كل من أحياء القطاع الجنوبي ببورتسودان ويستمر الحظر لحين هدوء الأحوال الأمنية.*

*وعليه تنطبق جميع العقوبات الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة ١٩٩٧م على كل من يخالف هذا الأمر.*

*وعلى الجهات المختصة وضع الأمر موضع التنفيذ.*

*يذكر بأن والي الولاية المهندس عبدالله شنقراي أصدر قرار بإعلان حالة الطوارئ بأحياء القطاع الجنوبي*