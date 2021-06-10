وزير المالية لـ(المبعوثين الدوليين): نشعر بقلقٍ شديدٍ حِيال سياسة رفع الدعم





أبدى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، للمبعوثين الدوليين للسودان، قلق الحكومة الشديد حِيال سياسة رفع الدعم عن المحروقات، وما يترتب عليها من ارتفاع في الأسعار وتأثيرها على حركتي الإنتاج والتنمية.

والتقى جبريل أمس، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان دونالد بوث والمبعوث البريطاني روبرت فير والمبعوث النرويجي أندري، وقدّم لهم شرحاً حول الصُّعوبات التي تُواجه عملية الإصلاحات الاقتصادية وما يترتّب عليها من مُعالجات وما يتبعها من آثار كبيرة على حياة المواطنين وفي معاشهم اليومي، وقال (هذا بمثابة تحد كبير لعمل الحكومة الانتقالية التي وجدت كل هذا الترهُّل والتشابُك الذي يحتاج منا لكثير من الحلول الصعبة). وأوضح جبريل حاجة الدولة الماسة للموارد المالية حتى تستطيع مُواجهة مُتطلبات البلاد في المرحلة الحالية والقادمة.

وأجاب وزير المالية على تساؤلات المبعوثين حول ملكية الحكومة لبعض الشركات التي كانت تعمل في العهد السابق، وذكر لهم أنّ كل هذه الشركات ستُخضع لولاية وزارة المالية وستكون حساباتها معلنة وخاضعة للمراجع العام. وشكر جبريل المبعوثين الدوليين على دورهم الكبير في تنفيذ اتفاقية السلام. مبيناً أن توقيعهم كشهود على الاتفاقية كان بمثابة الرسالة المهمة للشعب السوداني وللقوى السياسية ولأطراف السلام وللذين يُفاوضون وللذين لم يقرروا حتى الآن اللحاق بالسلام وحثهم على ضرورة دعم محادثات السلام بجوبا والدفع بها إلى نهايتها المرجوة. وعبر سيادته عن تفاؤله بأن يَتَحَقّق الخير للشعب السوداني.

صحيفة الصيحة